Trump dice que fue su decisión cuestionar comicios de 2020

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a amp.dw.com

El exmandatario dijo que desoyó los consejos de sus abogados que le dijeron que había perdido las elecciones porque "no confiaba" en ellos a pesar de haberlos contratado. "Los contratas pero no conoces a esas personas y luego resulta que no son tan buenos", relató. Entre ellos citó al fiscal general que él mismo nombró, Bill Barr, quien se desmarcó de las falsas denuncias de fraude y a quien Trump acusó de no haber hecho su trabajo por estar "asustado".