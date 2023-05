"En los tiempos de la inteligencia artificial no queremos medir la precariedad laboral ni sus efectos". Entrevista a Joan Benach

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a sinpermiso.info

La mayoría de estudios que entienden la precariedad laboral de forma multidimensional (inseguridad, salarios, contratos, derechos laborales, etc.) muestran cómo quienes sufren precariedad laboral tienen peor salud mental (depresión, ansiedad, estrés, malestar psicológico, etc.) que aquellos que no sufren situaciones de precariedad. El informe PRESME estimó en casi 12 millones el número de personas en situación de precariedad laboral en 2022 en España, incluyendo asalariados, autónomos y parados que han trabajado previamente.