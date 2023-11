Publicado hace 22 minutos por Lord_Cromwell a lasexta.com

El periódico británico The Sun ha querido advertir a los turistas ingleses de que en España "no siempre hay sol todo el año" y que "el otoño puede ser tormentoso". No es la primera vez que el periódico británico The Sun advierte a los turistas ingleses sobre algún aspecto de España a la hora de viajar a nuestro país. Este pasado verano lo hacía con la presencia de tiburones en las playas de España y ahora ha querido hacerlo con la llegada del frío y las lluvias.