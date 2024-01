Publicado hace 1 hora por karakol a levante-emv.com

Sobre la documentación que entregó en el juzgado y que implicaba al exvicealcalde en pagos en dinero negro de la campaña electoral, Gordillo ha asegurado que entregó la documentación porque "un hombre me amenazó en una calle poco transitada. Me negué a entregar la documentación, pero me enseñó una foto de mis hijos pequeños y me vi obligado a entregar la documentación". Ahora asegura que ya no se siente presionado porque "mis hijos ya son mayores".