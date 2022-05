Publicado hace 1 hora por scor a elmundo.es

Hasta dos veces lo ha repetido en un debate sobre energía en el Foro de Davos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ironizó con el desequilibrio que, en su opinión, "la mayoría de políticos y economistas" aplican a los distintos sectores económicos a la hora de tolerar o no intervenciones públicas. "No sé por qué se puede intervenir el sector financiero y no el energético", afirmó en un panel en el que también participaba el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.