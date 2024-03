Publicado hace 1 hora por infestissumam a vozpopuli.com

Las arcas públicas no han recuperado a día de hoy los más de 5 millones de euros que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa pagó a un empresario barcelonés por unos guantes que jamás pisaron suelo español. El Departamento del actual líder del PSC confió la recepción de 52 millones de guantes de nitrilo a la compañía Member of the Tribe, con sede en la provincia de Barcelona y cuyo objeto social era el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios.