Russkaja se disuelve por culpa de la invasión rusa de Ucrania: “Lo que era divertido ahora es amargo, la gente nos llama prorrusos”

La banda Russkaja opta por separarse debido a la complicada coyuntura internacional creada tras las invasión rusa a Ucrania. De sobra es sabido que la piel fina domina el discurso imperante en redes sociales y cualquiera puede ver una ofensa donde no existe más intención oculta que la de pasárselo bien. No en vano muchas letras de antaño no superarían el alto nivel de exigencia de los tiempos actuales. En este sentido, hace poco los veteranos Shalom aseguraban que los textos del rock no estaban hechos “para la generación de cristal”.