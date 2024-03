Publicado hace 1 hora por ccguy a xataka.com

No corren buenos tiempos para el esquí. La escasez de nieve, que ha dejado el Pirineo, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central-Ibérico, con mucha menos superficie blanca que hace un año, no se lo ha puesto fácil a los aficionados a deslizarse con tablas de snow o esquís. El sector se ha visto obligado a suspender marchas, suprimir actividades, retrasar aperturas y adelantar cierres de temporada o resignarse a una merma sensible de ingresos.