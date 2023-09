Reunión fallida entre el PP de Godella y la oposición: “El vicealcalde no dimitirá”

Publicado hace 59 minutos por karakol a levante-emv.com

El PP de Godella ha convocado una reunión de urgencia con la oposición tras el comentario machista que el vicealcalde popular Vicente Estellés dirigió a la concejala Irene Ferré, de Cuidem Godella, pero el encuentro no ha satisfecho a ninguna de las partes. El PP confirma que el concejal no dimitirá en el pleno de esta tarde, y únicamente ofrecerá “una disculpa por las afirmaciones inoportunas, impresentables y reprobables del vicealcalde, pero no por dirigir un ofrecimiento sexual personalizado".