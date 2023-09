El vicealcalde de Godella a una concejala: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío"

Publicado hace 1 hora por karakol a levante-emv.com

Los grupos de la oposición consideran que el comportamiento del concejal del PP no es propio de un representante público, "y que no es digno de representar al pueblo de Godella", por lo que exigen "su inmediata dimisión, y no sin antes disculparse públicamente. Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su total falta de respeto hacia las mujeres. En caso de no dimitir, el alcalde debe cesarlo de inmediato".