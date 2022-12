El representante electo George Santos admite haber mentido sobre su currículum y dice que "no es un criminal"

Publicado hace 23 minutos por tiopio a cnnespanol.cnn.com

El representante republicano electo George Santos de Nueva York admitió en dos entrevistas separadas este lunes haber mentido sobre partes de su currículum, pero afirmó que no ha cometido ningún delito y tiene la intención de servir en el Congreso. Santos se ha enfrentado al escrutinio por las discrepancias en su historial laboral y educativo, así como por otras afirmaciones públicas que ha hecho sobre su biografía. En entrevistas con la radio WABC y el diario The New York Post -que marcaron las primeras veces en las que Santos habló pública…