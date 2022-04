Publicado hace 3 años por --526496-- a rtve.es

El 80 % de las mujeres que ejerce la prostitución, lo hacen de manera obligada, contra su voluntad. "Se generan unas dinámicas dentro de ese espacio prostitucional, que hace que realmente nuestra voluntad quede anulada por estar las 24 horas del día sobreviviendo al miedo, miedo a ser agredidas, a contraer una enfermedad de transmisión sexual, a ser deportada, etc. Luego, no poder comer cuando quieres, no poder dormir cuando quieres, no poder vestir como quieres, al final el proceso de deshumanización nos convierte en seres intercambiales".