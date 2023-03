Un presidente en el banquillo de los acusados (Roger Senserrich)

Publicado hace 54 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

dejadme aclarar la figura del gran jurado, que es quien ha decidido realmente sobre esta acusación. En Estados Unidos, la “instrucción” de los casos (esto es, la investigación) la lleva la fiscalía, no un juez. En casos importantes como este, sin embargo, el fiscal no decide en solitario, sino que tiene que presentar sus pesquisas y actuaciones ante un Gran Jury que es quien vota autorizarlas. Los miembros de este jurado no son magistrados, sino veintitres ciudadanos comunes a los que les ha caído el marrón de supervisar la investigación (...)