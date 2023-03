El porno sonoro, un nuevo género que causa furor entre las mujeres y personas no binarias

Publicado hace 11 minutos por Ariesun24 a es.euronews.com

Como muchos despertares sexuales modernos, este comienza en Tumblr. Recién salida de una ruptura en 2017, Laurel Zoff Pelton no estaba preparada para volver al mundo de las citas. "Todavía estaba de duelo. Me sentía muy sola, pero también estaba tratando de romper la mala costumbre de buscar intimidad con gente cuando sabía que no era real", cuenta a Euronews Culture esta actriz de doblaje estadounidense de 31 años. Fue entonces cuando descubrió el porno sonoro.