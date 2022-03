Una periodista de la televisión rusa irrumpe en directo con un cartel contra la guerra en Ucrania y la desinformación

La editora del canal de televisión ruso Channel One, Marina Ovsyannikova, ha irrumpido en la transmisión en directo con un cartel contra la guerra en Ucrania y la desinformación: “Paren la guerra. No os creáis la propaganda, os están mintiendo”. La periodista ha aparecido en plena emisión detrás de la presentadora mientras repetía “No a la guerra”. Acto seguido, se ha cortado la transmisión con el plató. Según informa la agencia rusa TASS, Channel One está verificando “un incidente durante una transmisión en vivo”.