Publicado hace 1 hora por Rivethead a cadenaser.com

Hace ya varios años, concretamente en febrero de 2013, la serie británica Black Mirror estrenaba su segunda temporada. Tras el éxito de sus tres primeros capítulos, Charlie Brooker publicaba tres episodios más mediante los que nos mostraba los problemas que podían surgir con la tecnología en un futuro cercano si no la utilizábamos de la forma correcta. Entre ellos destaca el primero, Be Right Back, en el que una joven decide utilizar una especie de inteligencia artificial para poder comunicarse con su pareja después de que este haya muerto en u