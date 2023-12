Publicado hace 50 minutos por Meneanauta a vozpopuli.com

Orden de desalojo inminente de un cuartel de la Guardia Civil por riesgo de desprendimiento. El núcleo de afectados son once guardias civiles y sus familias. No les dan una solución habitacional y tienen que abandonar el cuartel, que era su domicilio particular. Una circunstancia que se produce sin tiempo y en base a un informe de una arquitecta de la Dirección General de la Guardia Civil.