Un nuevo telón de acero

Publicado hace 21 minutos por Beltenebros a mpr21.info

La noticia del año no es la Guerra de Ucrania sino que la OPEP y, en particular, Arabia saudí, ya no siguen las órdenes de Washington. El Pacto del Quincy, uno de los pilares de la posguerra, se ha hundido. A cambio de petróleo, el ejército de Estados Unidos se convirtió en el garante de la seguridad de la familia real saudí y, sobre todo, de su caja de caudales. El Pacto garantizaba que en el mercado mundial el petróleo se pagaba en dólares, de manera que cuando en 1973 los precios subieron por la Guerra de Oriente Medio, la divisa de EEUU...