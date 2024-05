Publicado hace 2 horas por tierramar a nonatoyespeace.org

Estamos planeando una cumbre el sábado 6 de julio y una manifestación el domingo 7 de julio, así como varias otras acciones en los días anteriores y posteriores a ese fin de semana - incluyendo el trabajo con Veteranos por la Paz planeando una caminata por la paz desde Maine para unirse a nosotros en Washington, D.C. con eventos a lo largo del camino. ¡Decimos sí a la paz y no a la OTAN! Estamos a favor de la abolición de la OTAN. Estos actos no apoyan a ningún gobierno ni candidato político, y pedimos que la gente no traiga banderas naciona