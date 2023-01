Metallica: Sus mejores canciones "olvidadas"

Publicado hace 1 hora por LaSaBe a scienceofnoise.net

Hoy voy a presentaros una especie de top invertido. ¿Qué canciones tiene Metallica más olvidadas? En el top 5 de canciones más interpretadas en directo encontramos obviamente «Master of Puppets», «For Whom the Bell Tolls» y «One». Todas ellas superan las 1.500 interpretaciones. Ojeando la famosa web Last.fm, me he liado a hacer hojas de cálculo y un poco de indagación sobre las canciones que no han aparecido nunca en su repertorio e incluso algunas canciones queridas que solamente han dejado caer un par de veces.