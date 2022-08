Publicado hace 1 hora por purplerainmaker a madridsecreto.co

La periodista Felicity Hughes, autora de The Making of Madrid, publicaba en The Guardian una miniguía casi antiturística de Madrid. que define el Mercado de Tirso de Molina como “uno de los mejores: ofrece un rango de delicias que incluye ostras, paella vegana y migas”. Los mercados en Madrid abandonan parcialmente su utilidad de abastos, se redefinen y algunos de los mejores chefs (como es el caso de Sammy Ali en Doppelganger) se instalan en ellos.