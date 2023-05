El mayor milagro de Carlos Soria a sus 84 años: "Salté por los aires..."

Publicado hace 1 hora por Sergio_ftv a marca.com

"Estoy en mi casa, que no es poco y por suerte puedo contarlo. Ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida". Carlos nos recibe postrado en la cama de la que no se mueve por una fractura de tibia que se produjo cuando ya veía de cerca la cima del Dhaulagiri. A los 84 años y cuando iba camino de su decimotercer ochomil conoció la cara más amarga de la montaña: "Salté por los aires arrastrado por un sherpa que se cayó. Lo peor no fue que me rompiera la tibia sino cuando me dijeron que el helicóptero no podía subir a rescatarnos. Había que bajar".