En los tres últimos meses han llegado a Madrid más de 600 menores no acompañados, casi tantos como los que llegaron en todo 2023, ha informado este martes la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila. "El problema no son los menores que llegan a nuestro país. El problema es que el Gobierno de España no cumple con sus obligaciones. Está trasladando menores como adultos y permitiendo que los adultos se hagan pasar por menores. Lo que no solo contraviene la legislación vigente"