Malestar en la directiva del PP nacional con Ayuso por sus becas a la educación privada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no informó al PP nacional de su decisión de cambiar el modelo actual de becas en la enseñanza postobligatoria. En Génova desconocían esta decisión y buena parte de la dirección nacional del Partido Popular no comparte la iniciativa de Ayuso aunque, para evitar un enfrentamiento con ella, han decidido no posicionarse en contra públicamente.