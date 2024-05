Publicado hace 1 hora por ClaraBernardo a elplural.com

No son pocas las veces que se ha podido ver a Isabel Díaz Ayuso acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer un uso excesivo de los elementos que tiene a su disposición por el cargo que ocupa. Desde el Falcon al Palacio de Doñana y el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo. Mientras, ella misma se presenta como una ciudadana corriente que, por tener, no tiene ni un piso. Pero sí hay una residencia de la que no habla, un chalet ubicado en Manzanares el Real cuyo mantenimiento cuesta a los madrileños más de 178.00 euros anuales