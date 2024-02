Publicado hace 43 minutos por Janssen a huffingtonpost.es

Peleteiro asegura que por su color de piel sólo sufrió un poco en el instituto porque había compañeros que le insultaban. Y asegura: "Pero siempre me supe defender muy bien: a puñetazos. Mi padre me decía: ‘A ti que no te coman'. Y yo me defendía con las armas que tenía. Y con 14 o 15 años, no son precisamente retóricas. Mi padre se pasó la ESO en la Jefatura de Estudios. Pero orgulloso porque veía que no me dejaba pisar".