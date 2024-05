Publicado hace 2 horas por Lord_Cromwell a mundodeportivo.com

Hélio Roque, creador de contenido, en su vídeo publicado en Instagram, zanjaba que "se piensan que el Festival es suyo. Y, en cierto modo, tienen razón porque 'Moroccanoil', patrocinador oficial del Festival, es una empresa israelí. No le deis más vueltas, es quien pone el dinero, y no van a permitir que hagan algo que vaya en contra de los intereses de su país inventado. Este no es el Eurovisión que queremos, están arruinando un concurso. Este es el Eurovisión de la vergüenza", finalizaba Helio Roque a través de su cuenta de Instagram.