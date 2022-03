Jorge Javier Vázquez será el primer tronista gay de “Mujeres y hombres y viceversa”

Esto es un hecho histórico, pues en los 12 años de existencia del formato de citas nunca ha habido ningún trono homosexual, algo que el propio presentador de Sálvame ha destacado alguna vez. "Yo si voy, no voy a pasar el rato ¿Eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", respondió el jueves el presentador al recibir la oferta, la cual no tenía claro si aceptar. Aun así, hizo una petición sobre los pretendientes que podría tener: "Fundamentalmente, tienen que ser muy guapos. ¿Está mal que lo diga?".