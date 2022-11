Infantino, presidente de la FIFA: Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, trabajador inmigrante. No lo soy. Pero sé lo que es sufrir bullying por ser diferente en la escuela, por ser pelirrojo

Publicado hace 54 minutos por Meneador_Compulsivo a as.com

Gianni Infantino dio un duro discurso en Doha “Hemos sido fuertemente criticados. Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay. Hoy me siento trabajador inmigrante”, empezó. "No lo soy, pero sé lo que es sufrir bullyng por ser diferente en la escuela,por ser pelirrojo. No es fácil leer críticas todos los días desde hace 12 años. Hay una doble moral. ¿Quién ayuda a los trabajadores migrantes? El Mundial y la FIFA lo hacen. Unos 25.000 trabajadores inmigrantes han muerto según la política de migración europea desde 2014. Y luego criticamos a Qatar"