'Inevitable', o los errores que Shakira podría haber evitado

Si en este asunto acaba habiendo alguna víctima es muy probable que sea Clara Chía. A mí me hubiera gustado que Shakira usara su altavoz para avisar a esta chica en lugar de exponerla. El es un personaje público y poderoso, ella no. Si es tan loba debería haberse atrevido a comerse a Piqué con patatas. Además es una canción machista (y clasista) que continúa con clichés tan burdos como la recurrente cosificación de las mujeres. No somos coches ni relojes, eternos medidores del estatus masculino.