No es una cuestión de dinero: "Los sueldos aquí son por convenio como mínimo". Mientras hablamos no lo duda y va en busca de una nómina. "Aquí lo tienes, 1.350 euros a percibir". "La situación cambió radicalmente con la pandemia". Con el cierre de los establecimientos que no resistieron la situación, muchos trabajadores abandonaron el sector y buscaron trabajo en otras áreas: "Muchos ya no volvieron porque aunque ganen un poco menos de dinero ganaron calidad de vida y no quieren volver a esto".