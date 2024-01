Publicado hace 35 minutos por spacemenko a eldiario.es

Cuesta muy poco encontrar abusos sobre el registro de jornada. Empresas no lo tienen ni establecido, casi cinco años después de que se aprobara su obligación legal. O multitud de personas que solo pueden fichar los horarios “oficiales”, no los reales, tal vez la trampa más repetida. También hay algunas compañías en las que directamente se falsean los registros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende endurecer la legislación sobre el control horario, tras el que se han reducido las horas extra no pagadas, pero siguen siendo muy numerosas