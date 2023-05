Hiba Abouk estalla tras pedir el divorcio a Achraf Hakimi: “Cuando empezamos él no ganaba dinero”

Publicado hace 2 horas por me_joneo_pensando_en_ti a as.com

Tras recibir críticas y acusaciones de “interesada”, la protagonista de ‘El Príncipe’ se ha quejado de que “vivimos en un mundo machista y misógino”. La madre del internacional, por su parte, dice no conocer la maniobra del jugador, pero la respalda: “Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero… ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, dijo.