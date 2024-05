Publicado hace 41 minutos por ccguy a jrmora.com

"No dejes que la realidad te estropee una buena historia". Se trata de una frase que se suele atribuir a Mark Twain, pero creo que nadie ha podido verificar la autoría. Su versión moderna bien podría ser: "No dejes que la realidad te estropee un tontolar goloso que te va a dar esos ansiados clics". Esta no es más que una de las premisas de las que nació hace siglos el sensacionalismo, un género basado en engordar una anécdota para exagerarla, retorcerla, añadirle su dosis correspondiente de dramatismo y presentarla como algo extraordinario.