"Hoy estamos aquí para expresar con autoridad que el presidente Trump no cometió una insurrección, y creemos que el Congreso tiene un papel único en hacer esa declaración", dijo Gaetz. "No es el trabajo de los estados y especialmente no el trabajo de algunos burócratas en Colorado hacer esta evaluación e interferir con el derecho de los votantes a emitir su voto por el candidato de su elección".