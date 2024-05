Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a barrons.com

"El reconocimiento de Palestina no es un tabú para Francia", pero no es el buen momento,"esta decisión debe ser útil, permitir un avance decisivo en el plano político", indicó su canciller Stéphane Séjourné en una declaración ."En este sentido, debe llegar en el momento oportuno para que haya un antes y un después", ya que "no se trata sólo de una cuestión simbólica o de posicionamiento político". "Francia no considera que se den aún las condiciones para que esta decisión tenga un impacto real en este proceso", reiteró.