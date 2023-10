Publicado hace 1 hora por infestissumam a elmundo.es

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ordenó a un forense que examinara al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para determinar si puede declarar en el procedimiento judicial abierto contra él y varios ex directivos del FC Barcelona, entre ellos los ex presidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por el pago de 7,2 millones de euros entre 2001 y 2018 a sociedades del ex árbitro.