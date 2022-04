Publicado hace 1 año por KATOS a repositorio.filo.uba.ar

Me gustaría finalizar oponiéndome ala idea reduccionista acerca de que toda acción humana tiene un subyacente biológico, sugiriendo una “contención” en nuestras arquitecturas cerebrales. No sólo me opongo porel fracaso evidente de las investigaciones, tales como las citadas en la presente Tesis, que fallan al pretenderlocalizar las áreas y circuitos “causales” de una batería de habilidades, actividades y prácticas. Sino también porque, si bien existe un innatismo fisiológico