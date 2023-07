Feijóo alentará una rebelión de barones socialistas para que el PSOE le permita gobernar sin mayoría

Publicado hace 1 hora por Desideratum a eldiario.es

El candidato del PP presenta su programa electoral sin revelar una sola medida concreta. La primera decisión que tomará su hipotético Consejo de Ministros será destituir al presidente del CIS, José Félix Tezanos. Pero como el candidato del PP no tiene claro el resultado del 23J, intentará reeditar el golpe de mano contra Sánchez de 2016. “Llamaré al nuevo líder para que me deje gobernar”, ha dicho, en referencia a la hipotética sustitución del actual secretario general por otro en caso de derrota. “Y si no me deja llamaré a todos sus barones"