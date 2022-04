Publicado hace 6 meses por filemon314 a lavozdegalicia.es

El legendario artista, ganador de seis premios Grammy con The Chieftains y gran maestro de los instrumentos de viento, como la gaita gaélica o la flauta irlandesa, estaba casado y tenía tres hijos. También destacó con el acordeón y como percusionista con el «bodhrán», así como compositor de temas de The Chieftains para las bandas sonoras de varias películas, entre otras Braveheart, Gangs of New York y Barry Lyndon.