A pesar de que no se han llevado a cabo exportaciones desde el 7 de octubre, en el primer semestre de 2023 el Gobierno español autorizó 22 licencias por valor de 44 millones de euros. Amnistía Internacional lleva quince años exigiendo a las autoridades españolas que no vendan armas a Israel hasta que no se asegure de que con ellas no se cometen atrocidades en Territorios Palestinos Ocupados. El gobierno debe impulsar, tanto a nivel de la UE como de la ONU un embargo de armas internacional.