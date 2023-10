Publicado hace 15 minutos por carakola a actualidad-rt.com

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue objeto de críticas de miembros del Gabinete de Guerra y la oposición tras publicar una declaración en la que dijo que no tenía ninguna responsabilidad por permitir el ataque de Hamás del 7 de octubre y que no había sido advertido por ninguna agencia de seguridad. "Me equivoqué. Las cosas que dije después de la rueda de prensa no deberían haberse dicho y pido disculpas por ello. Doy todo mi apoyo a todos los jefes de los servicios de seguridad", afirmó Netanyahu.