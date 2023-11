Publicado hace 2 horas por filemon314 a lavozdegalicia.es

Sobre el hecho de qué fue realmente lo que pasó en el caso Asunta, Aranguren responde: «No lo puedo saber». Y confiesa que cuando se enteró del suicidio de su clienta, creyó que podía haber dejado una nota. «Tenía la esperanza de que hubiera escrito algo. Oficialmente no lo hizo. Pero siempre me quedó la duda de si escribió y no convenía...