Entrevista a Rubiales, jijí jajá

Cuatro periodistas de otras tantas emisoras de radio tuvieron oportunidad de entrevistar a Luis Rubiales el pasado domingo «Sin duda ese es el gran problema, y también explica la actitud de Rubiales, que a estas horas sigue pensando que él no hizo nada mal. Tampoco ha tenido enfrente a ningún periodista que se lo haga ver" Edu García. «¿De quién ha sido el pico? ¿Luis a Jenny o Jenny a Luis? Que no me ha quedado claro, ¿eh? Yo he pedido al VAR, Luis».