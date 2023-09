Enrique Cerezo, sobre el 'caso Rubiales': "No sé quién tiene que pedir perdón a quién"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a publico.es

"Yo no estoy en el cuerpo de Jenni Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, por lo que no sé quién le tiene que pedir perdón a quién. Si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco"