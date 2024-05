Elección del Parlamento Europeo, una mascarada muy costosa

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a voltairenet.org

Las elecciones europeas no tienen otro objetivo que hacernos creer que la Unión Europea es una entidad democrática… sólo porque hace elecciones. Por supuesto, el Parlamento Europeo no cuenta con las mismas prerrogativas que los parlamentos nacionales. En realidad, no sirve prácticamente para nada y su única utilidad es esa… ser electo. Pero su mandatura costará 15 millones de euros, sin entrar a contabilizar lo que cuesta la elección misma. Desde que fue creada, la Comisión Europea es sólo la correa de transmisión de la OTAN en las institucione