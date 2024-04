Publicado hace 10 minutos por Delay a threadreaderapp.com

¿Cuántas veces condenaste el acoso de hordas fascistas en casa de una familia durante más de un año? Todo es bochornoso, como tu piel fina para una lado y no para el otro. ¿Cuántas veces has condenado que insinúen que la mujer de Sánchez se acuesta con hombres a cambio de favores? ¿Cuántas veces has condenado que llamen inútil a Irene Montero?