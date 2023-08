DeSantis rechaza la teoría conspiracionista de Trump sobre fraude electoral en 2020: "No tiene fundamento"

Publicado hace 13 minutos por Verdaderofalso a europapress.es

"Lo he dicho muchas veces, la elección es lo que es. Todas esas teorías que se expusieron no resultaron ser ciertas (...) Creo que esas teorías demostraron no tener fundamento", ha manifestado el candidato republicano a los medios de comunicación. DeSantis, uno de los principales aspirantes junto a Trump a liderar a los republicanos en las elecciones de 2024, se ha mostrado crítico en "la forma en que se condujeron" los comicios de 2020, pero ha incidido en que no por eso se puede hablar de fraude.