El depredador islandés queda libre tras admitir que abusó de seis menores en Murcia

Publicado hace 1 hora por Pafman a epe.es

Pese a ser sentenciado a penas que suman ocho años y medio de cárcel, se le concede el beneficio de no ingresar en prisión a cambio de que no delinca, no se acerque a sus víctimas y haga trabajos comunitarios | Este individuo ya cumplió condena en su país por violar a cuatro niños en 1988