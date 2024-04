Publicado hace 4 horas por canutte a cadenaser.com

La última vez que hablamos, hace unos cuatro años, me acuerdo que le pregunté qué le hacía reír, qué le parecía divertido, y me respondió con una reflexión sobre el humor como sentimiento colectivo: en mitad de una pandemia, en el auge de los movimientos anti racistas en EE.UU… me dijo que dudaba de que la gente tuviera o pudiera volver a tener disposición a reír. Ahora es un mundo distinto, hemos visto cómo las cosas quedan muy pronto en el espejo retrovisor. Sin embargo, cree que en el momento en el que estamos ahora, hacer reír a la gente es